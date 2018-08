Pech voor Divock Origi: FC Barcelona leent spits Paco Alcacer uit aan Borussia Dortmund

Francisco ‘Paco’ Alcacer zal dit seizoen in de Bundesliga te bewonderen zijn. Borussia Dortmund huurt de 24-jarige spits voor één seizoen van Barcelona. In Camp Nou kon Alcacer de concurrentiestrijd met Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho niet winnen.

Barcelona kocht Alcacer in 2016 voor dertig miljoen euro over van Valencia, maar bij Barcelona kon hij nooit onbetwistbare titularis worden. Barcelona stalt de dertienvoudige Spaanse international dan maar voor een seizoen bij Borussia Dortmund, dat twee miljoen euro voor de huur betaalt en een aankoopoptie heeft bedongen van 23 miljoen euro (plus vijf miljoen euro aan variabelen). Barcelona liet bovendien ook een clausule in het contract zetten dat het de aankoopoptie kan annuleren.

Alcacer, vorig seizoen goed voor 7 doelpunten in 23 wedstrijden (alle competities inbegrepen), ligt nog tot 2021 onder contract bij de Spaanse landskampioen. Ook Divock Origi werd de voorbije weken gelinkt aan Dortmund, maar van die transfer lijkt dus niets in huis te komen.