Yanina Wickmayer haalt tweede ronde US Open niet na zware nederlaag

Yanina Wickmayer (WTA 94) heeft dinsdag in de eerste ronde van de US Open niet voor een stunt kunnen zorgen. De 28-jarige Wickmayer verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 5) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij duurde een uur en dertien minuten.

Kvitova neemt het in de tweede ronde op tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 90) of de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 84).

Kirsten Flipkens (WTA 57) komt later op de dag nog in actie in de eerste ronde in New York. Elise Mertens (WTA 15) veroverde maandag haar ticket voor de tweede ronde, Alison Van Uytvanck (WTA 39) slaagde daar eerder dinsdag niet in.