ABVV spreekt niet meer over algemene staking op 2 oktober

De socialistische vakbond ABVV roept zijn militanten, leden en werknemers op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen op 2 oktober, die samen met het ACV en ACLVB was gepland, luidt het dinsdag na afloop van het federaal bureau. Van een nationale staking, zoals voorzitter Robert Vertenueil maandag opperde in Le Soir, lijkt voorlopig geen sprake.

Maar in een persbericht dat na afloop van het federaal bureau -waar vertegenwoordigers van de vakcentrales en intergewestelijken in zetelen- wordt met geen woord over een algemene staking gerept. Het ABVV roept op om massaal deel te nemen aan de actiedag voor waardige pensioenen, “een actiedag die de vorm zal aannemen van diverse manifestaties en sensibiliseringsacties op regionaal niveau”.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zegt op Twitter dat het afblazen van de staking een goede zaak is. “Staking is laatste middel, eerst aan tafel zitten. De uitnodiging voor overleg blijft”, klinkt het.