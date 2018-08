Belgische trucker gearresteerd in Nederland na megavondst cocaïne in Antwerpen

De Nederlandse politie heeft in Oosterhout drie mannen en een vrouw aangehouden die betrokken zouden zijn bij de smokkel van liefst 3.500 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen weekeinde in een zeecontainer in de haven van Antwerpen onderschept. De coke zat verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika, met als eindbestemming een bedrijf in de Nederlandse gemeente Oosterhout. De straatwaarde van de drugs ligt op zeker 150 miljoen euro.