Buitenlandse studenten in Nederland verblijven noodgedwongen in tentenkamp

Bij onze noorderburen is er een groot tekort aan studentenkamers, zo berichten verschillende Nederlandse media. In Groningen, in het noorden van het land, verblijven 54 buitenlandse studenten daarom noodgedwongen in een tentenkamp dat door de universiteit werd opgericht op een nabijgelegen sportcomplex.

In Amsterdam en Utrecht slapen studenten dan weer in hostels, op campings tot zelfs in een voormalige gevangenis.

Echt goedkoop zijn die noodverblijven niet. Voor een slaapplaats in een groepstent in Groningen, betalen studenten 12,50 euro per nacht. Voor een hele maand is dat 375 euro, berekende De Telegraaf. Dan ligt men wel met dertig man op een zaal, zonder eigen douche of toilet. Die bevinden zich op loopafstand, zegt een woordvoerder van de universiteit aan de krant.

Het is niet duidelijk hoelang de huisvestingsproblemen zullen aanslepen. Volgens de omroep NOS gaan er steeds meer mensen studeren in Nederland: eigen inwoners én buitenlanders. Het kamertekort wordt volgens vastgoedbedrijf Savills op 38.000 geschat. En dat is vooral voor buitenlandse studenten een probleem, want zij hebben geen andere huisvesting om op terug te vallen. Enkelen getuigen tegenover de NOS dat ze al het slachtoffer werden van oplichters.