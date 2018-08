De make-uptrends van het moment volgens Pinterest

Net als mode is make-up trendgevoelig. Om een idee te krijgen welke producten dames over de hele wereld niet kunnen missen, keek Pinterest naar de populairste zoektermen van 2018 tot dusver. Die werden in het jaarlijkse Global Beauty Report gebundeld.

In Japan is het overduidelijk dat dames roze blush beu zijn. De zoekopdrachten naar de oranje variant - van perzikkleur tot terracotta - zijn met maar liefst 250 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Ook in Frankrijk wordt met kleur geëxperimenteerd. Artistieke make-up - denk aan oogschaduw die op een aquarel lijkt tot grafische patronen - is 88 procent populairder dan in 2017.

In Brazilië zijn ze dol op wijnvlekken. Niet op de kleren, wel in de vorm van matte, wijnrode lippenstift om de mond te accentueren. Het product is tot nu toe al 93 procent populairder dan een jaar terug. Over naar het Zuid-Amerikaanse land Argentinië dan, waar ze zich graag opmaken met accenten in glitter. Het betreft een stijging van 77 procent meer zoekopdrachten naar - letterlijk - schitterende make-up.

De ogen staan centraal bij Zuid-Afrikaanse dames, waar ze steeds meer (131 procent) opzoeken hoe je zelf een cateye maakt. Maar de allergrootste boost noteert Pinterest in Spanje. Daar werd 700 procent (!) meer gezocht naar wimperextensions.

Als je specifieker zoekt naar hippe kleuren oogschaduw, dan brengt het rapport ook raad. In het Verenigd Koninkrijk is zilverkleurig product erg gegeerd (+334 procent). Mexico houdt van blauw (+302 procent). De top drie wordt aangevuld met de Australische voorkeur voor rose goud (+188 procent).