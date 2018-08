Wallays kleurt de dag maar stuit op Amerikaan, Yates is enige favoriet die (een beetje) tijd pakt in bergrit

Ben King heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) gewonnen. De Amerikaan maakte deel uit van een vroege vlucht en haalde het na 161,4 km van Velez naar Alfacar in een sprint bergop voor de Kazach Nikita Stalnov (Astana). Pierre Roland (EF Education First) finishte als derde op 13 seconden. Jelle Wallays werd zesde op 1:57. Michal Kwiatkowski behoudt zijn leiderstrui met tien seconden voorsprong op Emanuel Buchmann.

In de vierde etappe trok het peloton naar de Sierra de la Alfaguara, voor de tweede keer een aankomst bergop, maar voor het eerst in deze Vuelta wel een bijzonder pittige, met aankomst op een klim van 12,4 km aan 5,4 procent. Onderweg wachtte met de Alto de la Cabra nog een helling van eerste categorie van 20,2 km aan 4,8 procent. Kansen dus voor de klassementsrenners om een eerste keer toe te slaan en ook voor vluchters om het tot het eind uit te zingen, want de sprintersploegen zouden laten begaan.

Na zo’n tien kilometer al kregen we een kopgroep van negen, met onder meer King en onze landgenoot Jelle Wallays, die zich maandag op het eind van de etappe ook al roerde door in de aanval te trekken. King was de best geklasseerde renner vooraan, op 4:33 van leider Kwiatkowski. Op de eerste klim van de dag was het Luis Angel Mate, drager van de bergtrui en voor de derde dag in de aanval, die de volle buit greep. Het peloton liet begaan, waardoor de bonus van de negen op de top steeg naar zeven minuten. De vluchters werkten goed samen, de voorgift bleef oplopen en op 50 km van het einde bedroeg die al negen minuten. De winnaar zat vooraan, en dat inspireerde om rond te blijven draaien.

Net voor de slotklim, met bijna tien minuten bonus, was het gedaan met de lieve vrede en besloten enkele renners om te anticiperen op de steile stukken. King en Wallays versnelden, Stalnov sloot aan. De slotklim was evenwel net iets te steil voor de renner van Lotto Soudal, en al na minder dan een kilometer bergop moest hij zijn metgezellen laten rijden. Het duo reed intussen verder weg van de anderen, het sein voor Pierre Rolland om alsnog een tandje bij te steken en proberen terug de aansluiting te maken met de leiders. Hij naderde het leidersduo, maar kwam net te kort voor de dagzege. Die ging naar King, die in een sprint bergop zijn medevluchter versloeg met ruime voorsprong.

In het peloton met favorieten was het LottoNL-Jumbo dat eerst Floris De Tier en daarna Sepp Kuss het tempo de hoogte in liet jagen voor kopmannen Kruijswijk en Bennett. Nibali moest al snel lossen, ook Porte en Zakarin, vorig jaar nog derde in de eindstand, konden niet mee en er vormde zich een groep met favorieten van zo’n 15 renners, met ook leider Kwiatkowski. Alleen Simon Yates toonde daar nog enige aanvalsust en versnelde op twee kilometer van het eind. Het zou hem een achtste plaats en 27 seconden bonus opleveren ten opzichte van Kwiatkowski, die zijn leiderstrui behield. Emanuel Buchmann, die ook meeging in het zog van Yates, naderde tot op zeven seconden, Yates zelf tot op tien seconden.

Uitslag:

1. Benjamin King (VSt/DDD) de 161.4km in 4u33:12 (gem. 35.446556km/u)

2. Nikita Stalnov (Kaz/AST) op 0:02

3. Pierre Rolland (Fra/EFD) 0:13

4. Luis Angel Maté (Spa/COF) 01:08

5. Ben Gastauer (Lux/ALM) 01:39

6. Jelle Wallays (Bel/LTS) 01:57

7. Oscar Cabedo (Spa/BBH) 02:24

8. Simon Yates (GBr/MTS) 02:48

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:50

10. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:07

Stand:

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) de 511.1km in 13u47:19 (gem. 37.066826km/u)

2. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) op 0:07

3. Simon Yates (GBr/MTS) 0:10

4. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:12

5. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:25

6. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:30

7. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:33

8. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:33

9. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:37

10. Enric Mas (Spa/QST) 0:42