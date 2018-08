Annemiek van Vleuten snelt naar leiderstrui in Boels Ladies Tour

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) heeft de proloog in de Boels Ladies Tour (World Tour) op haar naam geschreven. Ze legde het parcours van 3,3 km in Arnhem af in 4:22. Dat was zeven seconden sneller dan Anna van der Breggen (Boels-Dolmans). Met Ellen van Dijk (Sunweb) stond nog een derde Nederlandse op het podium, op acht seconden van de eerste leider in deze Nederlandse rittenkoers. Eerste landgenote werd Jolien D’hoore op een twaalfde plaats, op 14 seconden van de winnares.

Van Vleuten, regerend wereldkampioen tijdrijden, maakte haar favorietenrol dus waar. Ook vorig jaar won ze de proloog, de tijdrit en bracht ze het eindklassement van de Nederlandse rittenkoers op haar naam. “Ik leg mezelf geen druk op voor dat eindklassement”, liet ze optekenen in het flashinterview. “Ik wil gewoon lekker koersen en had mijn focus op deze proloog gelegd. Ook de afsluitende tijdrit is een doel.”

Het is voor de 35-jarige Van Vleuten al haar achtste overwinning van het seizoen. Eerder bracht ze de tijdrit in de Baskische Worldtourwedstrijd Emakumeen XXXI. Bira op haar naam, de tijdrit en de negende en tiende etappe in de Giro Rosa en het eindklassement in de Giro Rosa, La Course by le Tour de France en vorige week nog de Veenendaal Classic (1.1.) op haar naam.

Ze start woensdag als leider in de eerste rit, een 132 kilometer lange etappe met start en aankomst in Nijmegen maar met onderweg heel wat heuvels op het menu. De Boels Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.