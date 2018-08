Tuinhier Overpelt trekt naar Maastricht

Overpelt - Zaterdag 25 augustus trokken 59 Tuinhierders uit Overpelt naar de omgeving van Maastricht.

Tijdens de voormiddag bezochten de 59 Tuinhierders er de Jezuïetengrot. In deze voormalige mergelgroeve brachten de Jezuïeten van het college in Maastricht er tijdens hun vrije tijd honderden kunstwerken aan. Er zijn prachtige houtskooltekeningen en gebeeldhouwde figuren te bewonderen. Zelfs het Alhambra is er te bekijken. .

De lunch (met allemaal streekproducten) in de Waterburcht in Millen (Riemst) was gewoon heel lekker.

Daarna volgde er een bezoek aan de wijngaard van Hoeve Nekum. De "patron", Math Bollen, gaf er zeer duidelijk uitleg over de druiventeelt. Het snoeien en het kiezen van de juiste druivensoorten is erg belangrijk om een lekkere wijn te maken. Tegenwoordig worden ook in Nederlands Limburg moderne machines ingezet om de druiven te persen en te laten gisten.

En natuurlijk mochten de deelnemers de overheerlijke Limburgse wijnen proeven. Daarna volgde er nog een korte shoppingtrip naar Maastricht.

Kortom, de uitstap was weer een echte topper!