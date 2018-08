Genkenaar Jhon Lucumi opgeroepen voor Colombiaanse nationale ploeg

De Colombiaanse interimbondscoach Arturo Reyes heeft dinsdag zijn 23-koppige selectie voor de oefenwedstrijden tegen Venezuela (8 september) en Argentinië (12 september) bekendgemaakt. Jhon Lucumi, die deze zomer de overstap maakte naar Racing Genk, werd voor het eerst opgeroepen.

De 20-jarige Lucumi kwam half juli over van het Colombiaanse Deportivo Cali en ontpopte zich in Genk meteen tot een veelgebruikte pion. In het drukke seizoensbegin van de Limburgers kwam de verdediger al tot zes duels.

Arturo Reyes, die voorlopig José Pekerman als bondscoach - Pekerman tekende vooralsnog nog niet bij - vervangt, selecteerde verder ook oude bekenden als Carlos Bacca (Villarreal, ex-Club Brugge), Helibelton Palacios (Atletico Nacional, ex-Club Brugge) en Deiver Machado (door AA Gent verhuurd aan Atletico Nacional). Voor Machado kan het zijn debuut worden bij Los Cafeteros, Palacios speelde in 2015 al één interland.

Liefst negen Colombianen kunnen hun debuut maken in de komende interlandperiode. Bekende namen als James Rodriguez (Bayern München), Yerry Mina (Everton), Carlos Sanchez (West Ham) en José Izquierdo (Brighton, ex-Club Brugge) zitten niet in de kern.