Het satirische actualiteitsprogramma ‘De Ideale Wereld’ is vanaf september terug op Canvas. Dat wordt aangekondigd op de Facebookpagina van het programma, in de oude vertrouwde stijl. Mikpunt van spot deze keer: vrouwen en de Katholieke kerk.

De Ideale Wereld is terug van weggeweest. Dit seizoen verandert er echter wel wat in de studio van de show. Zo is het niet langer Otto-Jan Ham, maar praat vanaf nu Jan Jaap van der Wal de show aan elkaar.