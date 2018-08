Niks meer gehoord van je boete? Opgelet: binnenkort valt er een ‘bevel tot betalen’ in de bus en dat kost je bijna het dubbele

Weigerde je na verschillende aanmaningen een verkeersboete te betalen? En hoorde je nadien niets meer van politie of gerecht? Denk vooral niet dat ze je vergeten zijn. Vanaf eind dit jaar krijg je, weliswaar met enige vertraging, een bevel tot betalen in de bus. Die boete zal dan niet alleen ongeveer twee keer zo duur zijn. Negeer je ook dit betalingsbevel, dan kan de FOD Financiën het bedrag innen via je belastingen of kan in het slechtste geval je wagen zelfs aan de ketting worden gelegd.