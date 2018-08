Verlengd wegens groot succes: VTM blijft ‘Lili en Marleen’ verder uitzenden

Goed nieuws voor de fans van ‘Lili en Marleen’. Wegens groot succes heeft de zender VTM beslist om de reeks te blijven uitzenden, ook na de zomer.

Omdat de herhalingen van de komische reeks ‘Lili en Marleen’ op VTM met gemak boven het half miljoen kijkers gingen, heeft de zender beslist om de draad van seizoen drie weer op te pikken. De reeks zal op wekelijkse basis verder lopen, beginnende nu zondag om 19.55 uur.

‘Lili en Marleen’ is een reeks over het leven in het Antwerpse café De Lichttoren vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de jaren zestig. De serie was van 1994 tot 2010 een groot succes op VTM, maar de makers trokken er na 130 afleveringen de stekker uit.