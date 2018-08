Wijnfeesten met Belgische Bacchus in Alken aan de Moezel

Alken - De jaarlijkse wijnfeesten in Alken aan de Moezel kregen weer bezoek van veel Belgische Alkenaren. Ook de jeugd was goed aanwezig op de tentenweide.

De wijnkoningin en haar 2 wijnprinsessen maakten plaats voor 3 nieuwe majesteiten. Niet alleen de weergoden waren hun goed gezind, ook de Belgische Bacchus was uitgenodigd. Hij ontving van burgemeester Walter Escher een oorkonde voor 20 jaar Bacchus aan de Moezel. Hij werd inderdaad in 1998 gekroond, en heeft ondertussen niet stilgezeten.

Het was weer een echte verbroedering tussen de Alkenaren van België en Duitsland, en de afspraak werd meteen gemaakt om de verbroederingsfeesten volgend jaar te laten doorgaan tijdens het eerste weekend van april in Alken-België.