Geef die relatie met je ex geen tweede kans, het is slecht voor je gezondheid

Zit je in een knipperlichtrelatie? Dan is de keuze om niet terug met je ex te beginnen de beste voor je gezondheid. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Family Relations.

Een team wetenschappers aan de universiteit van Missouri polste naar de angstgevoelens van 545 mensen in een relatie. Ze wilden van de deelnemers ook weten hoe vaak ze het al uitgemaakt hadden met een lief, om daarna toch weer samen te komen met hun ex. Ongeveer een derde van hen gaf toe dat ze ervaring hadden met een knipperlichtrelatie. De onderzoekers stelden vast dat het gedrag in verband kon worden gebracht met de toename van psychisch leed, zelfs na het in rekening brengen van andere factoren die de geestelijke gezondheid mogelijk negatief kunnen beïnvloeden.

Giftig patroon

“Het patroon van uit elkaar gaan en weer samenkomen met dezelfde partner wordt geassocieerd met verhoogde symptomen van depressie en angst,” zegt medeauteur van de studie Kale Monk, assistent-professor in de menselijke ontwikkeling en familiewetenschap. “Een relatiebreuk kan perspectief bieden en koppels doen beseffen hoeveel waarde ze hechten aan elkaar. Maar al te vaak geven mensen giftige relaties een nieuwe kans uit gewoonte, gemak of verplichting. Geen enkele van die zaken is veelbelovend is voor de kwaliteit van de herkansing.”

Dezelfde golflengte

Monk raadt koppels die uit elkaar gaan aan om diep na te denken over de redenen die aan de basis liggen van de breuk. “Bekijk of de dingen echt zullen veranderen als er een tweede kans komt. Het is sowieso nuttig om pijnpunten die tot de breuk hebben geleid nog eens op tafel te gooien en uitvoerig te bespreken, eventueel in relatietherapie. Dit kan helpen om op dezelfde golflengte te komen en oude fouten te verbeteren. Maar wees ook eerlijk met jezelf. Het is oké om een relatie die niet meer te redden valt voorgoed te sluiten, in het belang van je eigen welzijn.”