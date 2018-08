Er is nog nooit zoveel cognac verkocht, met dank aan de hiphop

De Franse wijnboeren verkochten afgelopen jaar meer dan 200 miljoen flessen cognac, een record. Vooral Amerikaanse rappers drinken al eens graag een glas.

De verkoop van cognac zit al enkele jaren in stijgende lijn en maakt bijna een kwart uit van de totale export van Franse wijnen en sterkedranken. Niet champagne, maar cognac is na wijn het grootste alcoholische Franse exportproduct, zo blijkt uit cijfers van het Bureau National Interprofessional du Cognac (BNIC).

Tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 werden wereldwijd 205,9 miljoen flessen cognac verkocht, ruim acht procent meer dan het jaar ervoor én een record. Ter vergelijking: tien jaar geleden verkochten Franse wijnboeren wereldwijd zo’n 131 miljoen flessen cognac.

Het merendeel van de flessen moet wel een behoorlijke afstand afleggen. Slechts een vijfde (41,3 miljoen flessen) wordt verkocht in Europa. De Verenigde Staten is met 86,5 miljoen flessen de grootste afnemer van het oranjekleurig digestief, en 60,9 miljoen flessen worden verkocht in Azië, waarvan bijna de helft in China.

Rappers

Dat de verkoop van cognac in de Verenigde Staten al voor het negende jaar op rij stijgt, hebben de Franse wijnboeren niet zozeer te danken aan ingenieuze marketing, maar aan een aantal rappers die graag uitpakken met hun voorliefde voor het digestief.

Sinds Busta Rhymes in 2001 ‘Pass the Courvoisier’ uitbracht, zou de verkoop van dat merk in de Verenigde Staten met dertig procent zijn gestegen. En hij is lang niet de enige rapper die in zijn teksten laat weten graag cognac te drinken. En dat creëert mogelijkheden: Snoop Dogg, Nas en T.I. waren ambassadeurs van respectievelijk Landy, Hennessy en Rémy Martin, Courvoisier lanceerde vorig jaar een nieuwe campagne met A$AP Rocky. Ludacris en Jay Z lanceerden zelfs een eigen cognac.

Voorwaarden

Cognac wordt traditioneel dan wel puur gedronken of met koffie, ná de maaltijd, maar dat de drank zijn oubollig imago heeft afgeschud en meer jongeren weet te bereiken, komt ook door de verwerking ervan in cocktails. Bekende voorbeelden zijn de Vieux Carré, waar cognac wordt gemixt met whisky, of French Connection, met amaretto.

Om als Cognac verkocht te mogen worden, moet de drank uit de Cognacstreek in Frankrijk komen. Er mogen enkel bepaalde druivenrassen worden gebruikt, het dubbele distillatieproces moet voldoen aan strikte regels en de resulterende eau de vie moet daarna minimaal 2,5 jaar rijpen in eikenhouten vaten. Het alcoholpercentage moet ook minstens veertig procent bedragen.