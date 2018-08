Drie pinguïns overleden door bijtende stof in Maastrichtse kinderboerderij

Drie zwartvoetpinguïns van de Maastrichtse kinder- en zorgboerderij Daalhoeve zijn plots overleden. Volgens bedrijfsleider Ralph Frissen is er waarschijnlijk chloor of een andere bijtende stof in het water van het verblijf gegooid.

Na het eerste sterfgeval zei bedrijfsleider Ralph Frissen dat er waarschijnlijk chloor of een andere bijtende stof van buitenaf in het water van het verblijf is gegooid. Een dierenarts had verbrandingsverschijnselen aan de longen, slokdarm en luchtpijp geconstateerd. Kort daarna overleed ook de tweede pinguïn.

Inslapen

Voor de enig overgebleven – en ogenschijnlijk nog gezonde - pinguïn ging de kinder- en zorgboerderij op zoek naar een andere verblijfplaats. Maar een verhuizing zat er voor het diertje niet meer in. De pinguïn kreeg dezelfde symptomen als zijn twee soortgenoten. “Hij ging opeens erg achteruit”, zegt Déanne Naebers van Daalhoeve. “Om hem uit zijn lijden te verlossen, hebben we na overleg met de dierenarts besloten hem te laten inslapen. Het is erg triest allemaal.”