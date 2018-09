Bruin is het nieuwe zwart: zo draag je de trendkleur van het najaar

Als het van de modeontwerpers van Chloé, Fendi en Rochas afhangt, hullen we ons dit najaar van kop tot teen in één kleur. Vergeet 50 shades of grey, dit najaar kleurt de je garderobe bruin. Van brons tot cognac en diepbruin: door de juiste tinten te combineren kom je tot een allesbehalve saai resultaat!

Ga all-in met een volledig bruin ensemble

Voor wie niet van gulden middenwegen houdt, is er de bruine hoofdweg. In feite hoef je hiervoor slechts rekening te houden met één regel: zorg ervoor dat de tinten bruin voldoende verschillen. Hoewel kostuums ook dit najaar helemaal on trend zijn, kan een volledig bruin kostuum al snel wat veel van het goede zijn. Kies daarom voor een outfit met een donkere én lichte tint bruin.

Zware heupen of niet overtuigd dat donkerbruin goed bij je huidkleur past? Dan draag je het donkerste kledingstuk best onderaan, dus als broek of als rok.

Kies voor je accessoires voor een warme cognac-tint: die combineer je moeiteloos met andere tinten bruin.

Zwart gecombineerd met bruin

Perfect voor wie nog geen afscheid wil nemen van zwart. Donkerbeige en roesttinten kun je makkelijk combineren met zwart, maar ook met donkerblauw, kaki, bordeaux en okergeel!

Perfectie zit in de (bruine) details

Geen fan van bruine kledingstukken? Dan kun je nog steeds voor bruine accessoires kiezen. Cognac-kleurige schoenen en handtassen combineer je met bijna elke kleur. Met bordeaux, okergeel of flessengroen bijvoorbeeld, stuk voor stuk kleuren die dit najaar al dan niet letterlijk naast bruin in de kledingrekken hangen!