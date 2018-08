Vrachtwagen met zand kantelt op E314 in Houthalen

Houthalen-Helchteren -

Door een ongeval op de E314 in Houthalen, is de autosnelweg er grotendeels versperd in de richting van Lummen. Het wegdek ligt er vol zand nadat een vrachtwagen er gekanteld was en door de middenberm ging ter hoogte van kilometerpaal 25. Het verkeer moet er over de pechstrook. Ook een personenwagen werd door de truck meegesleurd.