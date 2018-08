Vranjes nu toch drie weken geschorst, Wesley en co ontspringen de dans

De soap rond de schorsingen in het Belgisch voetbal blijft maar doorgaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde de schorsing van drie speeldagen voor Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes. En dat wél op basis van de indicatieve tabel die in de zaak-Wesley/Carcela/Ocansey nog als niet-geldig werd beschouwd. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

De chaos duurt voort. De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste vandaag dat Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes wél geschorst wordt voor drie wedstrijden na zijn rode kaart tegen Moeskroen. Maar het opvallendste aan heel die zaak is dat nu de intussen beruchte indicatieve tabel wél als reglementair werd beschouwd terwijl die afgelopen zaterdag in de zaak-Wesley/Carcela/Ocansey nog van tafel werd geveegd als ongeldig omdat onvoldoende bewezen was dat die goedgekeurd was door de Pro League. De verwachting was dan ook dat Vranjes vrijuit zou gaan, maar niets is minder waar. De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat diezelfde mail van François aan Rubens nu wel geldt als bewijs voor de goedkeuring van de indicatieve tabel.

“Uit die mail van 13 augustus blijkt dat de leden van de raad van bestuur de indicatieve tabel unaniem hebben goedgekeurd”, verklaarde commissievoorzitter Rik Ascrawat. “Een definitieve goedkeuring en de nodige formaliteit mogen er niet voor zorgen dat alle overtredingen straffeloos blijven. Bovendien blijkt uit de overgemaakte stukken dat geen enkel bestuurslid opmerkingen had over het rapport van de werkgroep ‘Disciplinary’ van de Pro League. De indicatieve tabel is wat de Geschillencommissie HB betreft dan ook geldig vanaf 13 augustus en dus van toepassing in deze zaak.”, klonk het nu plots in het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Terwijl diezelfde mail van Pierre François op 13 augustus in de zaak-Wesley/Carcela/Ocansey nog als onvoldoende bewijsmateriaal werd beschouwd.

Twee maten, twee gewichten. De mogelijke reden daarvan is dat in de zaak-Vranjes de Geschillencommissie uit totaal andere personen bestaat als die afgelopen zaterdag de zaak-Wesley/Carcela/Ocansey beoordeelden.

Het is nu afwachten of Anderlecht het hier bij laat. De club, die vorige week in zijn pleidooien de geldigheid van de indicatieve tabel niet betwistte, kan geen beroep meer aantekenen. Via de evocatiecommissie van de KBVB kan het strafdossier wel heropend worden. Die commissie buigt zich over eventuele procedurefouten, niet over de grond van de zaak. Paars-wit kan het strafdossier van Vranjes ook nog aanhangig maken bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Dat Vranjes nu toch geschorst wordt, wil niet zeggen dat Wesley, Carcela en Ocansey nu toch nog een schorsing moeten vrezen. De uitspraak in hun zaak is onomkeerbaar.

De verdediger van RSC Anderlecht is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp (2 september) en Standard (23 september) en de verplaatsing naar KRC Genk (15 september). Vranjes moet ook 3.000 euro boete betalen.