Vrienden van Papicu organiseren brunch ten voordele van pastoor Alex

Tervant

Beringen - Pastoor Alex Hulsmans was even in het land en zag dat de brunch ten voordele van Fortaleza een groot succes was.

De 16de brunch voor pastoor Alex Hulsmans zijn missiewerk in Brazilië, meer bepaald in Fortaleza Papicu, kon dit jaar rekenen op pastoor Alex zelf. Aan de inkom verwelkomde de pastoor alle bezoekers in zaal De Kring in Tervant. Pastoor Alex schetste z’n werk in het kort. Hij heeft een parochie met 40.000 mensen. Daar wordt hij bijgestaan door 10 leken. Maandelijks wordt een mis gedaan in een van de wijken, gewoon op straat terwijl de brommers er tussendoor rijden. Ook gezondheid is er nog steeds een groot probleem, eenmaal per jaar komt er een dokter en oogarts!