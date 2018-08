Advocaat vraagt voorlopige invrijheidstelling van Brech: “Omdat hij zich normaal gedraagt”

Jos Brech gedraagt zich “normaal voor iemand die in hechtenis zit.” Dat verklaart zijn Spaanse advocaat Iñigo Cobo Martinez. Verdere details over de gemoedstoestand van de 55-jarige Simpelveldenaar die verdacht wordt van moord op en seksueel misbruik van Nicky Verstappen wil hij niet verstrekken.

Hij wil evenmin kwijt of en hoe zijn cliënt heeft gereageerd op de verdenkingen van justitie in Nederland en of Brech wist dat hij gezocht werd. “Dat valt onder mijn beroepsgeheim.”

Uitlevering

De advocaat ...