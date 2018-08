Verdachte herinnert zich niets meer van doodschieten agent: “Eén groot zwart gat”

Yvo T. (rechts) is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op politieagent Amaury Delrez .

Yvo T., de Nederlandse verdachte van de dodelijke schietpartij in Spa, is aangehouden voor moord en poging tot moord. De man beweert dat hij zich niets herinnert en dat de gebeurtenissen van de fatale avond één groot zwart gat zijn. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat meldt het parket van Verviers.

De Nederlandse verdachte beweert met een ‘zwart gat’ te zitten. Hij herinnert zich naar eigen niets over de feiten. Hij is aangehouden voor en beschuldigd van de moord op Amaury Delrez (38) en poging tot moord op de collega van de gedode agent.

Maandag raakte al bekend dat het verhoor van T. bijzonder moeizaam verliep. Hij was nog steeds onder invloed en viel steeds in slaap. “Er kwam geen zinnig woord uit”, klonk het. Dinsdagochtend raakten meer details bekend over de vermoedelijke schutter. De buren van T. omschrijven hem als een marginaal figuur, geobsedeerd door F1 die “niet goed in zijn hoofd was”. Ook zijn jongere broer werd maandag opgepakt.

Voorts werd een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd om de twee andere Nederlandse verdachten uit te leveren aan ons land. Hun betrokkenheid bij de feiten wordt nog onderzocht.

Begrafenisplechtigheid

De afscheidsplechtigheid voor Amaury Delrez zal donderdag om 14 uur plaatsvinden in de kerk van Theux. Dat heeft de lokale politie dinsdag meegedeeld. De 38-jarige hoofdinspecteur had bij de controle van een taxi een kogel in het hoofd gekregen. Hij overleed ter plekke. De Nederlandse hoofdverdachte kon zondag in Spa worden opgepakt. Twee andere Nederlandse inzittenden van de taxi werden maandag in Nederland gearresteerd.