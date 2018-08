Sokken van designers zijn hipper dan ooit: "Je hebt al een Versace vanaf 60 euro"

Hoezo, luxemerken onbetaalbaar? Bekende labels pakken tegenwoordig massaal uit met kousen als goedkoopste items in hun collecties. Hiermee willen ze vooral jonge harten veroveren. “Een slimme zet. Zo kan iedereen, ook de jeugd, zijn favoriete designers in huis halen”, zegt BV-stylist Jody Van Geert.

Geen budget voor een handtas van een bekende designer? Dan maar een lippenstift om een beetje het luxueuze gevoel dat bij het merk hoort te ervaren. Zo was het vroeger toch. Nu zeg je het met sokken, want kousen met logo’s of een merknaam zijn het mode-item bij uitstek. “We zijn er als een blok voor gevallen”, zegt BV-stylist Jody Van Geert. “Met een paar sokken integreer je op een behoorlijk budgetvriendelijke manier designermerken in je garderobe en laat je zien tot welke tribe of gang je behoort. Volgens hem zal een tiener geen designerjas van rond de 2.000 euro kopen. “Maar modebewuste jongeren kunnen wel sparen voor sokken. Bij Versace, bijvoorbeeld, hebben ze er al vanaf zo’n 60 euro.”

Modebewuste jeugd

Het Italiaanse label is lang niet het enige dat hierop inzet. Alle groten - van Vetements en Gucci tot Givenchy, Off-White, Burberry en Dsquared2 - hebben ze in hun gamma. De luxemerken mikken allemaal op een jong doelpubliek. “Ze zetten keihard in op samenwerkingen met film- en muzieksterren. Die hebben sowieso al veel jonge fans, dus is het makkelijk om hen te bereiken. Het is een win-winsituatie: voor labels is de verkoop van sokken een echte moneymaker. De kousen zijn meestal zonder voorgevormde hiel - one size fits all. Ze hoeven dus niet na te denken over maten, wat het productieproces vereenvoudigt en versnelt. Jongeren, aan de andere kant, hebben een link met hun idool.”

Rihanna draagt Gucci-sokken in pumps

Bij luxeboetiek Smets in Brussel bevestigen ze dat sokken vlotjes over de toonbank gaan. “We merken al een paar seizoenen een toenemende populariteit. Het is een echte hype. Elk merk heeft zijn eigen modellen, die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren. Bepaalde street labels verkopen er al vanaf 20 euro. Bij de toplabels moet je rekenen op 100 euro. Het zijn toegankelijke stuks. Iedereen die een beetje geld opzij legt, kan ze kopen”, zegt winkelbediende en personal shopper Jason Todd.

In de pump, onder de broek

Dat de showbizz de trend heeft aangewakkerd is één ding, maar Jody ziet nog een tweede reden. “In het huidige modebeeld zitten veel korte broeken of ontwerpen die je makkelijk kan oprollen. Er zijn gewoon veel meer mogelijkheden dan vroeger om sokken visibiliteit te geven. Toen kon je bijna niet anders dan ze verstoppen onder een skinny jeans.”

Kim Kardashian in panty’s van Fendi

Hoe je ze draagt? De stylist vindt ze perfect passen in combinatie met een klassieke sneaker of sportieve schoen met transparante of open zones, waardoor de kousen komen piepen. Voor durvers zijn combinaties met mocassins of pumps een voltreffer. Een stijltip: “Designersokken zijn meestal van betere kwaliteit dan de kousen die je per vijf paar koopt. Er zullen niet zo snel gaten in komen. Maar daarom hoef je ze nog niet elke dag te dragen: zet ze af en toe in als eyecatcher om een look van top tot teen - letterlijk - af te maken.”