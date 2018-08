VIDEO. “Gevleugelde” zebrapaden moeten dodehoekongevallen voorkomen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in Brugge en Melle een proefproject uit met zogenaamde “gevleugelde zebrapaden”. Dat zijn zebrapaden die een pak breder zijn en zo moeten zorgen voor een extra buffer en vooral dodehoekongevallen moeten voorkomen. Als er positieve evaluatie komt, kan het systeem uitgerold worden in de rest van Vlaanderen.

Een gevleugeld zebrapad is tot drie keer breder dan een normaal zebrapad. Op elke rijrichting worden de zebrapaden verlengd tegen de rijrichting in. Het is niet de bedoeling dat voetgangers oversteken op de verlengstukken. Zij worden via beugels begeleid naar de oversteekplaats. Het verlengde deel dient veeleer als extra buffer en vooral om dodehoekongevallen te vermijden.

Schoolomgevingen, winkelstraten en drukke gewestwegen zijn kwetsbaar voor dodehoekongevallen. Vias Institute schat dat er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen gebeuren waarbij fietsers of voetgangers in aanraking komen met een vrachtwagen. De buffer verhoogt de zichtbaarheid op de voetgangers.

Voor- en nastudie

Om het effect van een “gevleugeld” zebrapad te analyseren wordt er een voor- en nastudie uitgevoerd, op basis van gedragsobservatie aan de hand van camerabeelden. De voorstudie vond plaats in mei 2018. De nastudie wordt uitgevoerd in september 2018. Hiermee wordt onderzocht hoe bestuurders van voertuigen zich gedragen en hoe de voetgangers reageren op deze maatregel. Als blijkt dat door dit proefproject onveilige situaties en dodehoekongevallen vermeden worden, zal het Agentschap Wegen en Verkeer deze “gevleugelde” zebrapaden verder uitrollen in de buurt van scholen.

“Met dit soort proefprojecten blijven we zoeken naar nieuwe manieren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. In 2014 werden we geconfronteerd met de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd. Sindsdien strijden we op verschillende fronten voor meer verkeersveiligheid”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).