Recepten voor een snel ontbijt: "Hoe weinig tijd je ook hebt, het zou altijd een feestje moeten zijn"

Ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag? Voor foodie Ellen Van Gool is er geen twijfel mogelijk. Met 'The Breakfast Club' heeft ze er een heel boek over geschreven, dat vanaf donderdag30 augustus in de rekken ligt. "Het ontbijt is de underdog onder de maaltijden. Volledig onterecht, want het bepaalt de rest van je dag", zegt ze.

Ellen Van Gool begon vier jaar geleden aan haar culinaire avontuur. Met restjes uit de koelkast deelde ze op haar blog Kokerellen eenvoudige recepten, maar vandaag is haar hobby haar parttime beroep geworden. En ze heeft vooral een boontje voor het ontbijt, dus het hoeft niet te verbazen dat haar eerste boek 'The Breakfast Club' daar volledig aan wordt opgedragen. Daarin staan 60 recepten, ingedeeld volgens de vier seizoenen.

"Het ontbijt is zowat de underdog onder de maaltijden, maar dat is niet terecht", zegt ze. "Een ontbijt bepaalt de rest van je dag. Niet alleen zorgt het ervoor dat je goed kunt starten, een gezond ontbijt werkt ook motiverend om op andere tijdstippen gezonde keuzes te maken. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met slechts enkele ingrediënten kun je heel wat recepten uit het boek maken. Het allerbelangrijkste is variatie van fruit, groenten en koolhydraten, zonder dat je iets hoeft te bannen. Wat je bijvoorbeeld wel kunt doen is in plaats van suiker in pannenkoeken te doen, de suiker uit bananen te halen."

Tips voor een vlot ontbijt

Hoewel voor Ellen het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, slaan veel mensen het liever over wegens te weinig tijd. "Ik ben net mama geworden en ga binnenkort weer werken dus ik snap maar al te goed dat het niet altijd mogelijk is om uitgebreid te ontbijten. Zelf eet ik ook nog wel eens een boterham met choco, maar dat probeer ik te vermijden door op voorhand al een en ander klaar te maken."

"Zo kun je een voorraad pannenkoeken en wafels in de diepvries bewaren. Daarnaast is het handig om na te denken over hoe je week er zal uitzien. Zo kun je in het weekend bijvoorbeeld al granola of ontbijtrepen maken. Dan heb je 's morgens evenveel werk als met het uitgieten cornflakes. Je kunt ook heel wat fruit en groenten al vooraf snijden en in de winter kies je lekker makkelijk voor diepvriesfruit, dat is even voedzaam."

Stralende gezichten

In elk geval zien de ontbijtjes van Ellen er bijzonder feestelijk uit en dat is geen toeval. "Ik vind dat het ontbijt altijd een feestje moet zijn. Een lekker en gezellig ontbijt maakt mensen gewoon blij. Als we hier gasten hebben en ik zet pannenkoeken op tafel dan zie ik alleen maar stralende gezichten en dat terwijl je die pannenkoeken met dezelfde ingrediënten als havermout kunt maken. Die vijf minuten extra tijd zijn het allemaal waard."

Drie snelle recepten voor de herfst

Cottagecheesepancakes

Ingrediënten:

100 gr havemout

200 gr cottage cheese

4 eieren

boter of olie om te bakken

fruit of ahornsiroop voor de afwerking

Werkwijze:

Doe alle ingrediënten in een kom en meng goed met een garde. Je kunt ook alle ingrediënten blenden of mixen met een staafmixer voor een gladder beslag

Verwarm een pan voor op een middelhoog vuur.

Verhit wat olie of boter in de pan.

Bak de pannenkoekjes, gebruik een grote eetlepel deeg per keer. Het deeg is redelijk dik, dus spreid het wat uit met de achterkant van je lepel.

Bak de pannenkoekjes 2 minuten aan de ene kant, en dan nog 1 minuutje aan de andere kant.

Werk de pannenkoeken af met wat fruit naar keuze of een scheutje ahornsiroop.

Ontbijtcake in een koffiekop

Ingrediënten:

1 ei

1 rijpe banaan

30 gr havermout

Werkwijze:

Prak de banaan in een grote koffiekop tot moes.

Voeg hierbij het ei en de havermout en meng tot een klein beslag.

Zet ongeveer 60 à 75 seconden in de magnetron (afhankelijk van het vermogen van je toestel). De cake moet sterk toegenomen zijn in volume en er mag geen nat deeg meer te zien zijn. Let op dat je je cake niet te lang laat ‘bakken’, want dan wordt het taai.







Pindakaasrepen

Ingrediënten:

200 gr pindakaas

50 gr agavesiroop

2 eieren

350 gr havervlokken

zeezout, optioneel

Werkwijze:

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Doe de pindakaas met de agavesiroop en de eieren in een grote kom en mix goed door elkaar totdat ze goed gemengd zijn.

Voeg de havervlokken erbij en zorg dat het een egaal mengsel wordt. Kruid eventueel met wat zeezout als je er fan van bent (zoals ik!).

Leg in een bakplaat een vel bakpapier en spreid het mengsel gelijkmatig uit met een dikte van ongeveer 1 centimeter.

Bak 15-20 minuten in de oven tot de repen lichtbruin kleuren. Laat ze niet te donker worden, want dan worden ze taai.

Laat lichtjes afkoelen en snijd in gelijke repen.



.

'The Breakfast Club' van Ellen Van Gool, uitgeverij Lannoo, prijs: 19,99 euro