Er worden in Limburg veel meer bouwaanvragen ingediend dan in de rest van het land. Dat blijkt uit een studie van de vergunningsdatabank, waarin meer dan 4,3 miljoen dossiers zitten. Hasselt staat met 85.234 aanvragen zelfs in de top-3 van Vlaanderen, na Antwerpen (145. 711) en Gent (199.679).