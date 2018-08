Ed Sheeran in het geheim getrouwd met jeugdliefde Cherry Seaborn

Ed Sheeran (27) heeft in een interview met Access min of meer toegegeven dat hij voortaan als getrouwd man door het leven gaat. Toen een reporter vroeg naar de trouwplannen plannen van de Britse zanger, volgde een verlegen lachje en wees hij naar een ring aan zijn linkerhand.

Dat Britse singer-songwriter Ed Sheeran plannen had om in het huwelijksbootje te stappen, kondigde hij in januari al aan via Instagram. Eind vorig jaar vroeg hij zijn vriendin Cherry Seaborn ten huwelijk. “Vlak voor het nieuwe jaar hebben we ons verloofd”, schreef de zanger toen bij een schattige foto op Instagram. “We zijn heel gelukkig en verliefd. En onze katten zijn ook tevreden.”

Toen een reporter van Access hem vroeg hoe het met de plannen stond, werd Sheeran plots rood en wees hij naar zijn linkerhand, waaraan een trouwring te zien was. “Ik doe de dingen nooit echt heel publiek”, liet hij nog weten.