Maartje Van Neygen (22), dochter van Erik en Sanne, heeft 13-jarige pleegzoon

Maartje Van Neygen (22), dochter van showbizzpaar Erik en Sanne, neemt de zorg op zich voor een 13-jarige pleegzoon. Dat vertelt ze deze week aan het weekblad Story. “Bryan was een van mijn leerlingen en toen ik hoorde dat hij een pleeggezin zocht, heb ik me impulsief kandidaat gesteld.”

Sinds enkele maanden is Maartje Van Neygen, dochter van Erik en Sanne, pleegmama van de 13-jarige Bryan. Maartje gaf als leerkracht les aan Bryan en hoorde zo dat hij een pleeggezin zocht.

“Tijdens een vergadering van de klassenraad begin vorig schooljaar, hoorde ik dat Bryan al twee jaar op de lijst van de pleegzorg stond en dat er dus voor hem een pleeggezin werd gezocht”, vertelt ze deze week aan Story. “Ik volgde het afgelopen jaar een aantal cursussen van pleegzorg en in maart is Bryan dan aan mij toegewezen.”

“Ik heb altijd al geweten dat ik snel mama wou worden en eigenlijk van nature een beetje een moedertje ben”, zegt ze nog. “Dat is nu alleen op een iets ndere manier gebeurd dan ik vroeger had kunnen denken. Het was misschien een impulsieve beslissing, maar ik had er nog geen seconde spijt van.”