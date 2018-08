EK roeien U23 - Tom De Borger houdt Belgische eer hoog in Wit-Rusland

België heeft met Tom De Borger slechts een deelnemer aan het EK roeien voor min 23-jarigen in het Wit-Russische Brest. De zoon van Annelies Bredael, viceolympisch skiffkampioene in 1992, treedt aan in skiff zwaar, met zestien tegenstanders kwantitatief het sterkst bezette nummer. Ook kwalitatief wordt dit de meest hoogstaande race, want doorgaans schrijft elk land zijn sterkste roeier in die prestigieuze skiffrace in.