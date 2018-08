Daar gaat ze: zo vertrekt prinses Elisabeth naar Wales

De Belgische kroonprinses Elisabeth (16) is helemaal klaar om haar studies aan te vatten in het Britse Wales. Dinsdagmorgen nam ze afscheid van haar broers en zus. Het paleis deelde twee foto’s van het moment op de sociale media.

De kroonprinses, ook bekend als de hertogin van Brabant, zal haar middelbare studies vervolledigen aan het Atlantic College in Wales. Dinsdagochtend 28 augustus is ze richting Groot-Brittannië vertrokken met een zwarte trolley en rode handtas in de hand. Het paleis gaf twee kiekjes vrij van het moment waarop ze haar twee broers, prinsen Gabriël en Emmanuel, zus prinses Eléonore en de familiehond uitzwaait.

Foto: Twitter

De prinses moet nog niet meteen in de leerboeken duiken. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar is er eerst een inloopweek. Volgens Erik de Beukelaar in de Waalse pers, voormalig woordvoerder van de Belgische bisschoppen en oud-leerling van het college, wordt er een hele week gekampeerd in tenten. Volgende week gaan de lessen dan van start. De prinses zal veel vakantie hebben, zo heeft ze een maand vrij in de kerstperiode. Dan wordt ze weer in België verwacht.