Goedele Wachters: “Geweldig veel spijt nadat ik had toegezegd voor De Slimste Mens”

In een dubbelinterview met Dag Allemaal hebben nieuwsankers Goedele Wachters (43) en Stef Wauters (50) het over hun job als nieuwsanker op Eén en VTM. Als het gesprek over ‘De Slimste Mens ter Wereld’ gaat, vallen er enkele opvallende uitspraken.

Het leven van Goedele Wachters is niet meer hetzelfde sinds haar deelname aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’, geeft het nieuwsanker toe in Dag Allemaal. Wachters verloor vorig jaar van Ze verloor van haar VRT-collega Xavier Taveirne en werd tweede. “Het heeft veel meer teweeggebracht dan ik ooit had kunnen denken.”

Foto: VTM

Toch had ze flink wat stress om deel te nemen aan de populaire quiz op Vier. “Ik heb er ook geweldig veel spijt van gehad. Hoe dichter die opnames kwamen, hoe meer goesting ik had om naar Afrika te vluchten. Het kon ook heel erg fout lopen, hé. Mensen veronderstellen nog altijd dat nieuwsankers op alles het antwoord weten.”

Stef Wauters nam nog nooit deel aan ‘De Slimste Mens’, maar daar heeft hij een reden voor. “Ik heb Erik kunnen overtuigen met dit antwoord: ‘Erik, sorry, maar ik kom gewoon niet graag op tv.’ Ik doe mijn job heel graag, hé. Maar daarnaast nog eens op tv komen? Nee, ik grijp elke kans om dat níet te doen met beide handen aan.”