Primeur in Jupiler Pro League - Antwerp voert identificatiesysteem in voor uitmatchen

Brussel - Antwerp zal voor zijn uitwedstrijden gebruik maken van een identificatiesysteem om de identiteit van haar supporters te kunnen screenen. Dat maakte de club zelf bekend. Het stamnummer 1 zet zo een nieuwe stap in de strijd tegen wangedrag van enkele individuen.

“Om de organisatie van onze uitwedstrijden efficiënter te laten verlopen, investeert RAFC in een identificatiesysteem. Hierdoor zullen alle supporters bij uitwedstrijden geïdentificeerd worden met hun e-ID waardoor wij een totaal beeld hebben van alle aanwezige supporters”, kondigt Antwerp het nieuwtje aan. “Dit systeem laat ons toe om een verbeterde controle uit te voeren wat bijdraagt tot een verhoging van de veiligheid bij de uitwedstrijden.”

Het identificatiesysteem wordt in de loop van het seizoen geïmplementeerd via de FASC, het overkoepelende supportersorgaan waarbij 25 verenigingen zijn aangesloten.

Vorige week nog werd Antwerp door de KBVB met 3.000 euro beboet, omdat de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk na rookvorming door Bengaals vuur even moest stilgelegd worden. Ook voor het Bengaals vuur en het spandoek met “Dood aan FCB” in de topper tegen Club Brugge riskeert de Great Old nog een sanctie.