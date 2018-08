Snelste Orléansvlieger van 51ste Horta-HBvL-Derbyvlucht bekroond

Bree - Op vrijdag 24 augustus werd in de Zonhovense Evenementenhal Den Dijk met een groots slotevent het 51ste Horta-HBvL-Orléansjaar afgesloten, gepaard met een schitterende feest- en huldigingsavond.

Onze krant mocht samen de Limburgse Fondclub en haar partners zo’n kleine vijfhonderd gasten ontvangen. 170 duivenliefhebbers en hun partner genoten voor aanvang van de proclamaties van een heerlijk buffet alvorens de huldigingsavond – er waren meer dan 150 verschillende laureaten – te starten. Het werd een vlotte avond en mede dankzij de Limburgse nachtegaal Olivia Thijssen werd het een memorabele en oergezellige avond.

De hoofdvogel van deze editie werd afgeschoten door Michel Vandeput uit Houthalen. Hij kreeg op de tonen van het Limburgs volkslied een staande ovatie van collega-duivenliefhebbers en werd nadien overladen met prachtige prijzen.

Natuurlijk werd ook de snelste Orléansvlieger van iedere gemeente gehuldigd. Zij kregen van hun gemeente of stad een aandenken.

Het wedstrijdduifje van Leo Geebelen keerde op zaterdag 21 juli naar haar duiventil aan een snelheid van 1224,25 meter per minuut, dat is maar liefst 73 km/u. Schepen Michel Theunissen van Bree voorzag een mooi geschenk dat snel door de organisatie geleverd zal worden bij Leo.