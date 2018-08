Kim Kardashian en Chrissy Teigen pronken met ‘implantaten’ als juwelen

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian en haar bekende vriendin Chrissy Teigen hebben zich aan bijzondere juwelen gewaagd. De sterren droegen sieraden die onder hun huid leken geplant te zijn. Een trend in wording?

Voor deze look kwam er zowel bij Kardashian als Teigen geen operatie aan te pas. Volgens Page Six, het showbizzgedeelte van The New York Post is het louter een promostunt. Kunstenaar Simon Huck is een goede vriend van beide dames en opent op 5 september zijn tentoonstelling ‘A. Human’ in New York. Daarin zullen bezoekers verschillende soorten implantaten op kunstlichamen kunnen bekijken, zoals een echte naaldhak als onderdeel van een voet. Volgens de kunstenaar kunnen kleine aanpassingen aan het lichaam immers de accessoires van de toekomst zijn.

Om zijn expositie te promoten, riep hij de hulp in van beroemde vriendinnen. Kim Kardashian pronkt op haar sociale mediakanalen met een lichtgevende choker die onder haar huid lijkt te zitten. “Het licht brandt samen met mijn hartslag”, zegt ze in een filmpje. Teigen heeft gigantische vleugels op haar sleutelbenen. Velen vrezen dat de invloedrijke sterren de verontrustende trend body modification zal aanwakkeren, maar dat hoeft niet per se.

De accessoires zitten in werkelijkheid niet onder de huid, maar erop dankzij een flinke dosis lijm. Op die manier gaat men trouwens ook te werk met valse neuzen in de film- en theaterwereld of worden griezelige accenten aangebracht naar aanleiding van Halloween. Het is niet de eerste keer dat beelden van beroemdheden circuleren met een aangepast accent aan het lichaam als juweel. Model slash actrice Cara Delevingne ging dit voorjaar naar een modeshow van Dior met een ‘reptielenoor’. Op dat moment was ze bezig met de opnames van de televisieshow Carnival Row, waarin ze een elfje speelt. Ook hier was er geen sprake van body modification, wel van een plaktattoo.