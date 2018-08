Vliegtuig belandt naast landingsbaan op luchthaven Deurne

Op de luchthaven van Deurne is dinsdagochtend een eenmotorig vliegtuig naast de landingsbaan beland. Het vliegtuigje raakte in de problemen tijdens het landen.

De leerling-pilote die het vliegtuigje bestuurde, raakte niet gewond. Het vliegtuig is beschadigd en ligt naast de landingsbaan. Die is op dit moment dus buiten gebruik. Het noodplan van de luchthaven van Deurne is in werking getreden.

De luchthavenbrandweer is ter plaatse en het vliegtuigje zal nu zo snel mogelijk worden weggesleept. Ondertussen is een vlucht naar Londen uitgesteld. Een vlucht vanuit München die in Deurne moet landen, zal mogelijk moeten wachten of uitwijken. “We proberen de hinder te beperken”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Veel hangt af van hoe snel we het vliegtuigje weggesleept krijgen.”

Wat er juist is misgelopen is nog niet duidelijk. “Het toestel is te snel binnengekomen, maar het landingsgestel was wel uitgeklapt”, aldus Verbist.