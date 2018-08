Mel B opgenomen in ontwenningskliniek voor alcohol- en seksverslaving

Haar huwelijk met Stephan Belafonte liep voor Mel B met een sisser af en de Spice Girl ondervindt er nog steeds de naweeën van. Zo lijdt ze aan een posttraumatische stressstoornis en zou ze haar heil zoeken in drank en seks. Om haar problemen aan te pakken, heeft ze zichzelf nu laten opnemen.

Tien jaar lang was Mel B getrouwd met filmproducer Stephan Belafonte, maar aan dat huwelijk kwam in 2017 een einde. Volgens de Spice Girl werd ze jarenlang fysiek, emotioneel en verbaal mishandeld door haar man en beide partijen lieten het niet na om met de regelmaat van de klok de vuile was buiten te hangen. Momenteel is ze samen met een schrijver aan haar memoires aan het werken en dat bracht blijkbaar wat nare herinneringen naar boven.

Om haar posttraumatische stressstoornis aan te pakken en haar drank-en seksverslaving heeft ze zichzelf nu laten opnemen. "De voorbije zes maanden zijn ongelofelijk moeilijk geweest voor mij. Ik ben samen met een schrijver aan 'Brutally Honest' aan het werken en het is enorm traumatiserend geweest om die geweldadige relatie opnieuw te beleven", zou ze volgens The Sun hebben gezegd. "Ik kan eerlijk toegeven dat ik met alcohol de pijn probeer te verzachten. Soms is het moeilijk om met al die emoties om te gaan, maar het probleem is nooit alcohol of seks op zich geweest, wel alles wat er zich daaronder bevindt."

Vechter

Volgens haar kapper Gary Madatyan gaat het ondertussen goed met haar tijdens haar verblijf in de ontwenningskliniek. In een interview met Metro.co.uk laat hij weten dat ze daar vooral ook aan haar stressstoornis werkt. "Een vrouw die zo'n huwelijk en scheiding heeft meegemaakt, heeft therapie nodig", zegt hij. "Maar het gaat best oké met haar en ze is een vechter."

Dertien optredens

Ondertussen meent de Britse pers te weten dat de reünie van de Spice Girls er ook echt zit aan te komen. Daar wordt al jaren over gespeculeerd, maar er zouden dertien optredens in het Verenigd Koninkrijk op het programma staan in 2019. Wel is al duidelijk geworden dat Victoria Beckham daar geen deel van zal uitmaken. Manager Simon Fuller zou alles al op poten aan het zetten zijn en de vier overgebleven groepsleden zouden zo'n 10 miljoen euro kunnen verdienen als de tournee uitverkoopt.