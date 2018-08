Dit zijn de goedkoopste restaurants met een Michelinster wereldwijd

Hoewel dineren in een zaak met Michelinsterren klinkt alsof je met een goedgevulde portefeuille de voeten onder tafel moet schuiven, is dat niet altijd het geval. Reiswebsite Traveloka.com stelde daarom een ranglijst op van de vijftig goedkoopste sterrenzaken wereldwijd. Hoewel er heel wat Aziatische eetkraampjes die top halen, duiken er opvallend genoeg ook twee Belgische in op.

Nee, lekker eten hoeft niet altijd duur te zijn. Dat bewijst de ranglijst van de vijftig goedkoopste Michelinrestaurants ter wereld die werd opgemaakt door de reiswebsite Traveloka.com. Meer nog, je kunt zelfs voor amper 1,8 euro al terecht bij Liao Fan Hong Kong in Singapore voor kip in sojasaus met rijst of noedels en bij Tim Ho Wan in Hongkong betaal je slechts 3,3 euro voor een assortiment dim sum.

Opvallend is dat er ook twee Belgische restaurants de top vijftig van goedkoopste restaurants met een Michelinster halen en je dus helemaal niet zo ver hoeft te reizen om culinair te genieten voor een prijsje. Het gaat om Bistro Racine in Braine-le-Château, waar je al een lunchmenu kunt krijgen voor 20 euro, en Le Pilori in Écaussinnes, waar je al vanaf 36 euro 's middags uitgebreid kunt dineren.

De top 50:

1. Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle in Singapore, À la carte vanaf 1,8 euro

2. Tim Ho Wan in Hongkong, À la carte vanaf 3,3 euro

3. Hamo in Seoul (Zuid-Korea), À la carte vanaf 6,1 euro

4. Chugokusai S.Sawada in Osaka (Japan), menu vanaf 8,3 euro

5. Jay Fai in Bangkok (Thailand), À la carte vanaf 10,3 euro

6. Ginza Ibuki in Tokio (Japan), menu vanaf 10,9 euro

7. Three Coins in Taipei (Taiwan), À la carte vanaf 11,2 euro

8. Lao Zheng Xing in Shanghai (China), À la carte vanaf 12,5 euro

9. L'Antic Moli in El Castell (Spanje), menu vanaf 14,3 euro

10. Al's Place in San Francisco (VS), À la carte vanaf 15,5 euro

11. King in Macau, À la carte vanaf 15,9 euro

12. The Coach in Marlow (VK), À la carte vanaf 18,2 euro

13. Ten-you in Kyoto (Japan), menu vanaf 18,5 euro

14. Tuju in São Paulo (Brazilië), menu vanaf 19,2 euro

15. Fritz's Frau Franzi in Dusseldorf (Duitsland), menu vanaf 19,2 euro

16. Le Pousse-Pied in La Tranche-sur-Mer (Frankrijk), menu vanaf 19,8 euro

17. Vintage 1997 in Turijn (Italië), menu vanaf 19,9 euro

18. Bistro Racine in Braine-le-Château (België), menu vanaf 20 euro

19. Esquina Mocoto in São Paulo (Brazilië), À la carte vanaf 21,2 euro

20. Tail Up Goat in Washington DC (VS), À la carte vanaf 22,5 euro

21. Band of Bohemia in Chicago (VS), À la carte vanaf 22,5 euro

22. The Ninth in London (VK), menu vanaf 23,1 euro

23. Field in Praag (Tsjechië), À la carte vanaf 23,9 euro

24. Costes Downtown in Boedapest (Hongarije), menu vanaf 24,2 euro

25. Florian Maison in San Paolo d'Argon (Italië), menu vanaf 24,8 euro

26. Antiqvvm in Porto (Portugal), menu vanaf 24,8 euro

27. Cookies Cream in Berlijn (Duitsland), À la carte vanaf 24,8 euro

28. Strandlodge in Winterswijk (Nederland), menu vanaf 27,3 euro

29. La Vara in New York City (VS), À la carte vanaf 27,3 euro

30. Stazione di Posta in Rome (Italië), À la carte vanaf 27,7 euro

31. La Riva in Lai Set (Zwitserland), menu vanaf 27,8 euro

32. Alma in Lissabon (Portugal), À la carte vanaf 32,6 euro

33. Atelier Amaro in Warschau (Polen), menu vanaf 33,5 euro

34. Greenhouse in Dublin (Ierland), menu vanaf vanaf 34,6 euro

35. Premiere in Athene (Griekenland), À la carte vanaf 34,6 euro

36. Le Pilori in Écaussinnes (België), menu vanaf 36 euro

37. Mee in Rio de Janeiro (Brazilië), À la carte vanaf 36,4 euro

38. Tian in Wenen (Oostenrijk), menu vanaf 36,6 euro

39. Sinne in Amsterdam (Nederland), menu vanaf 38 euro

40. La Gaichel in Eischen (Luxemburg), menu vanaf 38,6 euro

41. Pertinence in Parijs (Frankrijk), menu vanaf 44,6 euro

42. Mesa in Zurich (Zwitserland), menu vanaf 45,2 euro

43. La Cabra in Madrid (Spanje), À la carte vanaf 49,6 euro

44. La Bottega in Genève (Zwitserland), menu vanaf 50,4 euro

45. Grön in Helsinki (Finland), menu vanaf 51,5 euro

46. Søllerød Kro in Kopenhagen (Denemarken), menu vanaf 52,5 euro

47. Pelegrini in Sibenik (Kroatië), menu vanaf 58,7 euro

48. Mathias Dahlgren-Matbaren in Stockholm (Zweden), À la carte vanaf 75,7 euro

49. Galt in Oslo (Noorwegen), menu vanaf 89,8 euro

50. Dill in Reykjavik (Ijsland), menu vanaf 94,7 euro