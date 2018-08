Buurtfeest in de Hoogstraat

Sint-Joris

Alken - De eigen tentjes werden weer onder het stof gehaald en de buren van de Hoogstraat waren praktisch voltallig op de afspraak om er weer een gezellig burenfeestje van te maken. Het uiterste hoekje van de straat werd omgetoverd in een echte feestruimte. Voor de attributen kon men ook dit jaar weer beroep doen op huisleverancier Kurt.

De avond werd ingezet met een receptie aangeboden door Yvan bij gelegenheid van zijn op pensioenstelling. Hilda en Yvo, twee koene tachtigers hebben zich vanaf dit jaar in ons straatje gevestigd en waren blij om kennis te maken met de buurt. Een frituurwagen was de vervanger van de traditionele BBQ maar ook de snacks vielen in de smaak. Een heerlijk dessert, verzorgd door de dames mocht niet ontbreken.

Met vrolijke muziek en lekker gekeuvel werden de vroege uurtjes gehaald. De dag nadien was bijna iedereen present om alles weer netjes op te ruimen. Tussendoor werden ook plannen gemaakt om ook rond de jaarwisseling nieuwjaarswensen uit te wisselen