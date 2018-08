Olga Leyers (20) en vriend na twee jaar uit elkaar

Terwijl vorige week nog bekendraakte dat haar zus Billie (23) een relatie heeft met muzikant Jasper Maekelberg (29), gaat het Olga Leyers minder voor de wind. Haar relatie met Simon Nuytten (25), zanger-gitarist bij de band Bazart, is voorbij. Dat vertelt ze deze week aan Dag Allemaal.

“Het klopt dat Simon en ik besloten hebben om een punt te zetten achter onze relatie”, bevestigt Olga deze week in Dag Allemaal. “We zijn allebei erg gefocust op onze projecten, iets wat we elkaar keihard gunnen. Onze wegen zijn uit elkaar gegaan. We hebben met respect en liefde die keuze gemaakt.”

Leyers en Nuytten vormden sinds twee jaar een koppel.