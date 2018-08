Bo Van Spilbeeck schrijft biografie: rechten al verkocht aan buitenland

VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (59) komt volgend voorjaar met haar autobiografie, die verschijnt bij uitgeverij Horizon. Daarin vertelt ze “over haar vele jaren als vrouw in een mannenlichaam en de definitieve beslissing om vrouw te worden, over haar ervaringen tijdens de transitie en over wat het betekent om vrouw te zijn”. De ­vertaalrechten zijn reeds verkocht aan Frankrijk en met andere landen lopen verregaande onderhandelingen.