Stoffel Vandoorne: "Heel het jaar al geen vooruitgang geboekt"

De GP van België was voor Stoffel Vandoorne de zoveelste teleurstelling dit seizoen. Vandoorne meent dan ook dat McLaren dit seizoen nog geen vooruitgang heeft geboekt.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende tijdens uitgerekend zijn thuisrace opnieuw een erg teleurstellende race. Zijn McLaren MCL33 was op het circuit van Spa-Francorchamps helemaal niet competitief genoeg. Daarmee werd volgens Vandoorne nogmaals pijnlijk duidelijk dat McLaren tot dusver dit seizoen geen vooruitgang heeft geboekt.

Vandoorne reed tijdens iedere oefensessie de traagste tijd, was ook tijdens de kwalificatie traagste en was vervolgens tijdens de race laatste. Daar bovenop kwam ook nog eens dat Vandoorne tijdens de derde oefensessie bijna een zeer zware crash meemaakte toen hij door Bottas op het gras werd geduwd.

"Het is moeilijk om een nog slechter weekend mee te maken," aldus Vandoorne. "Onze performance was ver verwijderd van wat goed is. Er is niet echt een verklaring."

"De realiteit is dat we sinds het begin van het jaar geen progressie geboekt hebben. Vergeleken met de anderen hebben we helemaal geen vooruitgang geboekt."

