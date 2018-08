Opglabbeek - De 27-jarige Steven Houben raakte zaterdagnamiddag zwaargewond bij een ongeval tijdens een wedstrijd van de bond Vlaamse Liefhebbers Motorcross (VLM) in Opglabbeek. De twintiger filmde de wedstrijd toen een deelnemer hem aanreed.

“Het ging om een zeer spijtig ongeval”, vertelt Eddy Houtmeyers, voorzitter van de VLM. “De motorcrosser die bij het ongeval betrokken was, is er het hart van in. We zagen onmiddellijk de ernst in en ...