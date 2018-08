Laatstejaars staan voltijds voor de klas

HasseltDe derdejaars van de lerarenopleiding aan de PXL moeten nog nauwelijks naar de hogeschool zelf gaan om er les te volgen. Hun laatste jaar bestaat bijna volledig uit stage. Dat ‘werkplekleren’ is vorig jaar uitgetest, nu wordt het systeem uitgebreid. “In de middenschool Kindsheid Jesu beschouwden ze me al meteen als een collega”, zegt Jolien Vangeel (21) uit Zonhoven, die vorig jaar als leerkracht Nederlands-Engels in opleiding al een heel jaar voor de klas stond. Ze heeft er een job in diezelfde school aan overgehouden.