Wat heb ik met de zee? Toen onze kinderen nog kindjes waren gingen we er steevast op zomervakantie. Vandaag doen we dat al een tijd niet meer, maar toch moeten we ieder jaar een paar dagen in Nieuwpoort geweest zijn. En dan doen we steevast de wandel- en fietspromenade langs de monding van de IJzer.