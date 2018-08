Fiolic op weg naar Luminus Arena

KRC Genk zal niet tot donderdag wachten om Ivan Fiolic (22) vast te leggen. De Kroatische offensieve middenvelder van Dinamo Zagreb moet Philippe Clement extra wisselmogelijkheden geven in een - hopelijk - bijzonder drukke herfst. Bovendien is Genk op deze manier ingedekt tegen een laat vertrek van Alejandro Pozuelo. De clausule in diens contract maakt dat je een terugkeer naar Spanje op de slotdag van de zomermercato niet a priori kan uitsluiten.