Gezocht: 38 mannen die tafel tussen tanden kunnen klemmen

Dat moeten ze doen in het kader van het werk ‘STASIS’ van kunstenaar Ruben Bellinkx. In ‘STASIS’ klemt een groep mannen in pak met een bovennatuurlijke kracht een tafel vast in de mond. Op iedere tafel staan andere mannen in pak die hetzelfde doen. Bellinkx maakte de installatie oorspronkelijk voor video, maar kreeg gaandeweg de vraag om het ook live te tonen. Tot nu toe werd het slechts drie keer getoond, één keer in een zaal en twee keer buiten.

Op zondag 23 september toont C-mine het op het podium van de grote theaterzaal. Tenminste: als er genoeg mankrachten zijn. Daarom zoekt het cultuurcentrum 34 (en 4 reserves), fitte mannen waaronder een aantal zonder hoogtevrees. Voorwaarden zijn: vrij zijn op zondag 23 september en op één van de pasmomenten in de weken ervoor. De performance voor een publiek zelf duurt 20 minuten. (cru)

Aanmelden kan bij c-minecultuurcentrum@genk.be of giette.hulsbosch@limburg.be