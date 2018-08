Afscheid van een NBA-legende: Manu Ginobili zet punt achter carrière met veel topmomenten

Brussel - De shooting guard Manu Ginobili (41) stopt met profbasketbal na een carrière van 23 jaar, waarvan 16 bij het NBA-team San Antonio Spurs. Dat heeft de Argentijn maandag bekendgemaakt op Twitter. ‘El Manu’ kroonde zich vier keer tot NBA-kampioen (2003, 2005, 2007, 2014) en vormde samen met Tim Duncan en Tony Parker de ‘Big Three’ bij de Spurs.

“Vandaag kondig ik met een heel gamma van emoties aan dat ik stop met basketbal”, tweette Ginobili. “Ik ben allen (familie, vrienden, ploegmaats, coaches, staf, fans) die de voorbije 23 jaar een rol speelden in mijn leven enorm dankbaar. Het is een fantastische reis geweest, beter dan in mijn wildste dromen.”

In 2002 ruilde Ginobili Virtus Bologna voor de Spurs. Hij zou 16 NBA-seizoenen volmaken bij San Antonio, waarvoor hij 1.057 wedstrijden speelde. Daarin was Ginobili goed voor een wedstrijdgemiddelde van 13,3 punten, 3,8 assists en 3,5 rebounds. Twee keer werd hij geselecteerd voor het All Star Game, in 2005 en 2011.

Met de Argentijnse nationale ploeg veroverde Ginobili in 2004 de olympische titel, toen het Team USA versloeg in de halve finale.