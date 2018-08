Vier mogelijke doden na seizoensfinale, maar nieuwe start van ‘Familie’ betekent maar voor één personage het einde

Nagelbijtend keken fans van ‘Familie’ deze maandagavond naar hun favoriete soap om de eerste antwoorden te krijgen op vragen van de seizoensfinale. Aan het eind van het 27ste seizoen stonden er immers maar liefst vier levens op het spel. Nu blijkt dat het de neergestoken Amélie, de mogelijk verdronken Emma en Milou, en de neergeschoten Stan net iets anders vergaat dan gesuggereerd.

OPGELET: Als u de dubbelaflevering van maandagavond nog niet gezien heeft, dan kan u die best eerst bekijken. Dit artikel bevat spoilers.

Dat Amélie nog leeft, was voor veel kijkers geen verrassing meer. Actrice Erika Van Tielen had al verklapt dat haar personage toch nog heel wat langer zal meegaan. Zij postte immers - net zoals heel wat andere acteurs na de verhuis vanuit de oude studio’s - in haar Instagram Stories een foto van haar eerste dag op de nieuwe set van ‘Familie’.

In het tweede deel van de dubbelaflevering opent Amélie dan ook al meteen haar ogen met de woorden: “Ik weet niets meer”. Wat minder snel zal opgelost zijn, is de prangende vraag: wie heeft Amélie neergestoken? Een verdwaasde Veronique zette het in shock op een lopen. Bebloed met het mes in haar handen, zwierf ze door de straten, totdat ze van Lars hoorde dat Amélie nog leefde. Met het nodige gevoel voor dramatiek wist de politie haar toch in te rekenen.

Wie is de dader?

Maar heeft Veronique het écht gedaan? Dat lijkt al bijna te voor de hand liggend. Tips krijgen we wel: want vlak nadat Veronique wakker wordt, zien we een kaft van ‘Dress & Play’ in het bloedspoor liggen. Wie weet had Amélie of de dader die kaft wel vast, op het moment van de schermutseling.

Of moeten we iets zoeken achter de koelbloedigheid, vastberadenheid en zelfs verdoken vrolijkheid van mama Brigitte De Wulf (Janine Bischops)? Ook Cédric zijn alibi is pover: was hij echt nog niet thuis geweest na een nachtje uit met zijn vrienden om de examens te vieren? En Marie en Matthias waren er als de kippen bij, terwijl zij niet al te blij zullen zijn met de verzoening van #Larsique. Maar hun liefde lijkt dan weer sterker dan ooit: Lars is duidelijk niet van plan om zijn Veronique te laten vallen.

En dan is er nog een mogelijk scenario dat voorlopig nog niet behandeld is: iemand van de drugsbende kan Amélie hebben neergestoken. Want denk daar eens over na: is dit misschien een vergeldingsactie voor de arrestatie van Michelle Denaeyer, die ze tijdens een opgezette drugsdeal in de val heeft gelokt? Amélie was immers gedrogeerd, zo bleek maandagavond. Maar wie is daarvoor verantwoordelijk? De playboy in de cocktailbar, die hen tot tweemaal toe kwam lastigvallen?

En de andere slachtoffers?

Eén van de andere spannende hoogtepunten van de seizoensfinale bleek al na enkele minuten heel wat minder ernstig te zijn dan we dachten. Verdronken was Milou niet, want wanneer Emma hoestend en proestend uit de rivier kwam, klonk een lachend kinderstemmetje: “Ik moest pipi doen!” Geschrokken laat Emma zich ompraten door Guido en ze keert al snel terug met beide meisjes.

Maar dat wil niet zeggen dat alles goed gaat met Emma, Mila en Milou. Want Lucas is woest en hij twijfelt geen seconde: hij dient klacht in voor ontvoering. Van Milou, de dochter die hij na de babywissel opvoedde als zijn eigen kind. Naar Mila kijkt hij niet om, al is zij wel zijn biologische dochter. Uiteindelijk beseft iedereen dat: Lucas laat zijn klacht vallen, Emma valt opnieuw in Guido’s armen en samen besluiten ze te gaan voor co-ouderschap.

En Stan dan?

We moeten nog even wachten om te weten hoe het met Stan gaat. Dat kregen we niet te zien in de eerste dubbelaflevering van het seizoen. Maar dat de schietpartij een ongeziene druk legt op de relatie van Maarten en Evy is alvast overduidelijk. “Als jij er niet was geweest, dan had ik hem nooit moeten neerschieten. Het is allemaal jouw schuld”, zei ze woedend, waarna ze hem niet achterna ging.

Veel van het personage van Stan zullen we echter niet meer te zien krijgen, zo meldt VTM nog. “Stan (gespeeld door Kristof Verhassel) zien we voorlopig niet meer terug in Familie. In de aflevering zegt Evy (Marianne Devriese) het al tegen Maarten (Michael Vroemans): Stan zit achter slot en grendel, de politie heeft hem in de boeien geslagen”, klinkt het.