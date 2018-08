US OPEN. Wawrinka kegelt Dimitrov uit toernooi en dat is niet de eerste keer op een Grand Slam

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 101) heeft het Bulgaarse achtste reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 8) uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Het werd 6-3, 6-2 en 7-5.

Wawrinka stak in 2016 de toernooizege op zak op Flushing Meadows. Door knieperikelen is hij echter weggezakt tot de 101e plaats op de ATP-ranking.

In de tweede ronde treft de Zwitser de Fransman Ugo Humbert (ATP 139), die de Amerikaan Collin Altamirano (ATP 345) met 6-3, 7-6 (7/4) en 6-3 versloeg.

Dit jaar was Wawrinka ook in de eerste ronde van Wimbledon te sterk voor Dimitrov, om vervolgens in de tweede ronde te sneuvelen.